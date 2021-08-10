В больницу Владикавказа после ЧП привезли три тонны кислорода
Владикавказ, 10 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В больницу скорой помощи во Владикавказе, где 9 августа из-за аварии на кислородной станции скончались девять пациентов, привезли три тонны кислорода, сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в больнице Владикавказа отключилась система подачи кислорода. В результате поломки прекратилось снабжение кислородом пациентов, находящихся в отделении реанимации. Из-за аварии скончались девять человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По словам временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, подача кислорода в больнице должна быть восстановлена 10 или 11 августа.
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