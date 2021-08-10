Самара, 10 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +37 °C ожидается в Самарской области. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Парк Горького

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Сообщается, что 11 и 12 августа в области существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в регионе в эти дни может подняться до + 37 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области побит температурный рекорд 2010 года.