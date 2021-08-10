Владивосток, 10 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Приморье прибавилось мастеров спорта — десять спортсменов получили новые звания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе краевого правительства.

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Соответствующие приказы подписал министр спорта РФ Олег Матыцин. Звание получили представители спортивной гимнастики, радиоспорта, киокусинкай каратэ-до и других дисциплин из Владивостока, Артёма, Арсеньева.

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио выступали три уроженца Приморья — бадминтонист Сергей Сирант, гимнастка Лилия Ахаимова и боксер Иван Верясов.