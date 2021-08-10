Тбилиси, , 09:24 — REGNUM Международные военные учения Maple Arch («Кленовый свод») в текущем году впервые пройдут в Грузии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

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В военном ведомстве сообщили, что мероприятие пройдет в ноябре на базе учебного центра НАТО-Грузия (JTEC). Руководство учениями будут осуществлять грузинские инструкторы, а также военнослужащие из Канады.

Кроме команд из Грузии и Канады, на учения прибудут подразделения из Литвы, Украины, Польши и Турции. Мероприятие рассчитано на две недели.

Стоит отметить, что учения Maple Arch проводит Канада. Они проходят ежегодно на территории одной из стран-участниц. В 2020 году учения отменили, в 2019 году они проходили на Украине. Грузия впервые начала участвовать в учениях в 2018 году.

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