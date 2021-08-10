Москва, 10 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. После ЧП в одной из больниц Северной Осетии Министерство здравоохранения РФ направило в республику группу специалистов для оказания помощи. Поручение о направлении анестезиологов-реаниматологов отдал 9 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

«По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ выезжает группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора», — пишет «15-й Регион».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе произошло ЧП — вышла из строя система подачи кислорода. Из-за аварии погибли девять пациентов, находившиеся в отделениях реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг или выполнении работ ненадлежащего качества, в результате чего скончались несколько человек.