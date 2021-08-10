Красноярск, 10 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 464 случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 95 671. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Svetlov Artem Красноярская администрация

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Из 464 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 98 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 62 (1,4%), в Канске — 31 (1,1%), в Шарыпово — 24 (1,4%), в Минусинске — 22 (0,7%), в Ачинске — 16 (0,3%). В районах края больше всего выявлено инфицированных в Курагинском — 26 (1,8%), Ужурском — 19 (1,6%) и Назаровском — 18 (3,0%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3293 человека, сняты с наблюдения — 3487. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 40 932 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 25 человек с диагнозом COVID-19.

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