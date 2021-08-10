Новосибирск, 10 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона по поводу укусов клещей в больницы обратились 14 946 человек. Это на 24% меньше 2020 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

«Зарегистрировано 53 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом у не привитых лиц (в 2020 году — 73 случая) и 63 случая заболевания клещевым боррелиозом (в 2020 году — 84)», — уточняет ведомство.

Отмечается, что лабораторно исследовано на наличие возбудителя клещевого энцефалита 10 616 клещей, из них 1,5% дали положительный результат на наличие возбудителя клещевого энцефалита.