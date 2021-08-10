Саратов, 10 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 250 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 10 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 84 пациентов, с признаками ОРВИ — 160 человек, у шести пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 255 заражений. Всего по состоянию на 10 августа подтверждено 75 644 случая инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 70 317 человек, за сутки — 194 пациента.

Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили в Саратове — 100 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 86 человек, 16 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора до 21 августа включительно продлили антиковидные меры в организациях общественного питания.

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