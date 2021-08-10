Вашингтон, 10 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Американская компания Tesla перенесла сроки выпуска нового пикапа Cybertruck. Об этом сообщается на сайте компании.

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Отмечается, что производство новинки начнётся не раньше 2022 года. При этом первоначально выпуск модели был запланирован на конец текущего года.

По предварительной информации, перенес начала производства модели связан со сложностью разработки каркаса-экзоскелета. Кроме того, компания Tesla была занята запуском производства кроссовера Model Y на новом предприятии в Техасе.

Ещё одно обстоятельство, повлиявшее на перенос сроков старта выпуска новинки, заключается в недостатке аккумуляторных батарей формата 4680.

Напомним, дебют концепта Tesla Cybertruck состоялся в ноябре 2019 года. На одном заряде модель сможет проехать от 400 до 800 км.

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