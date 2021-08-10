Владивосток, 10 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Артеме задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе УМВД по Приморью.

Цитата из к/ф «Майор Гром». реж Владимир Беседин. 2017. Россия Оригинальное ограбление

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Днём 10 августа неизвестный, не скрывая своего лица, вошел в офис кредитно-финансовой организации. Угрожая сотрудникам взрывом, он потребовал выдать ему один миллион рублей. При этом налётчик сказал, что надетый на него пояс является самодельным взрывным устройством.

Служащие банка отказались выполнить требование грабителя и вызвали охрану. По словам очевидцев, мужчина сел за руль припаркованной возле офиса автомашины и скрылся.

Был объявлен план «Перехват» — наряд ДПС обнаружил разыскиваемую автомашину и задержал ее водителя — 42-летнего жителя. Ранее он уже был судим за мошенничество.

Недалеко от места происшествия сотрудники полиции обнаружили выброшенный пояс с трубками, обмотанными изолентой и проводами. Согласно заключению специалиста-взрывотехника, он является муляжом и опасности не представляет.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Кедровое (Свердловская область) взорвали банкомат одного из уральских банков в рамках ограбления.