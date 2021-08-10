Минск, 10 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в соцсети Facebook был взломан, и провокационный комментарий в адрес гимнасток из России не имеет отношения к ассоциации. Об этом 9 августа говорится в заявлении спортивного объединения республики.

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Художественная гимнастика», вестибюль станции метро «Динамо»

«8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что в данный момент ведутся техническо-регламентные работы для увеличения надежности аккаунта белорусского спортивного объединения.

Кроме этого, еще в одном сообщении подчеркивается, что Белорусская ассоциация гимнастики уважительно относится к гимнастам и гимнасткам из других стран и не причастна к эмоциональным оценочным суждениям, которые касаются результатов соревнований по художественной гимнастике.

«Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением», — также добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в аккаунте Белорусской ассоциации гимнастики появилось заявление в адрес российских спортсменов, где последних назвали псевдовеликими и посоветовали им «снять корону».