Оренбург, 10 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Оренбурге Ленинский райсуд рассмотрит жалобу главы города Владимира Ильиных и администрации муниципалитета. Об этом говорится в картотеке дел суда.

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Дело рассмотрят 24 августа. Судьёй является Виктория Линькова.

Речь идёт о части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение срока и порядка оплаты при выполнении закупок. В пресс-службе Ленинского райсуда журналистам пояснили, что 15 июня УФАС оштрафовало Ильиных на 30 тыс. рублей. Однако он с этим не согласился и подал жалобу.