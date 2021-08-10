Подарок мэра к 8 марта: парковка в Москве будет бесплатной
Москва, 6 марта, 2018, 10:10 — ИА Регнум. На мартовские праздничные выходные дни парковка в Москве будут бесплатной. Об этом в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.
«С 8 по 11 марта в честь празднования Международного женского дня парковка в Москве будет бесплатной», — написал Собянин.
Припарковать автомобиль можно будет на любой улице столицы, находящейся в зоне городского парковочного пространства.
Читайте также: Букет тюльпанов в Москве к 8 марта будет стоить более 120 рублей
В праздничные выходные дни в Москве департамент культуры подготовил более 50 бесплатных праздничных мероприятий.
Кроме того, праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, подготовили 16 городских парков, где пройдут бесплатные мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты.
Читайте также: В Москве к 8 марта подготовили более 50 бесплатных мероприятий
Как сообщало ИА REGNUM, во время празднования Дня защитника Отечества, с 23 по 25 февраля, в Москве также было дано разрешение на бесплатную парковку автомобилей.
Оставить машину можно было на любой стоянке, включенной в зону городского парковочного пространства.
Между тем, многие москвичи уедут на праздничные выходные. По данным Ростуризма, спрос на мартовские выходные (с 8 по 11 марта) на зарубежные направления в 2018 году вырос в разы в сравнении с 2017 годом.
Рост спроса отмечен как среди организованных туристов, так и среди самостоятельных путешественников.
Читайте также: В каких странах отметят 8 марта российские туристы