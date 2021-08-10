Москва, 10 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к российским параолимпийцам перед летними Паралимпийскими играми в Токио. Глава государства пообещал провести личную встречу с олимпийцами и паралимпийцами после Игр в Токио.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Российские спортсмены после затянувшегося вынужденного перерыва снова покажут своё уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании — Паралимпиаде», — заявил Путин в режиме видеоконференции.

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«Разумеется, после окончания [Игр в Токио] я хочу встретиться и с олимпийцами, и с паралимпийцами. Вот всё закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведём», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что «вся наша огромная прекрасная Россия, очень гордимся вами» и пожелал параолимпийцам только побед.

«Уверен, вы будете сражаться и за себя, за своих тренеров, наставников, друзей, за свою малую родину и за всю нашу большую страну. А в сердце будет флаг, гимн России. Нет сомнений, что у всех вас самый боевой настрой, величайшая степень готовности», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, XVI Параолимпийские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио.