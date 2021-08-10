Сухум, 10 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Абхазии с 10 августа возобновится вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба минздрава Абхазии.

Вакцина

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Сообщается, что из России доставили 5 тыс. доз вакцины. Они хранятся на складе минздрава республики в морозильных камерах.

«Вакцина будет передаваться медучреждениям в соответствии с заявками пунктов вакцинации, — процитировали в пресс-службе главу управления обеспечения лекарственными средствами минздрава Ахру Аджбу. — Если «Спутник Лайт» один раз разморозить, то обязательно его нужно использовать. Повторное замораживание флакона с раствором недопустимо».

По данным пресс-службы, партию вакцины «Спутник Лайт» для Абхазии приобрёл глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.