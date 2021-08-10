Москва, 10 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Жители Москвы в августе смогут насчитать много падающих звезд. С 12 на 13 августа над городом пройдёт самый яркий летний звездопад, сообщается на портале мэра столицы.

Звездопад

При хорошей погоде 12 августа в 23:00 можно будет увидеть метеорный поток Персеиды — до 110 метеоров в час, это один-два метеора в минуту

В пресс-службе Московского планетария уточнили, что наблюдать Персеиды можно только раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля. Луна в это время проходит фазы новолуния и не мешает увидеть звездопад.

Как сообщало ИА REGNUM, пик второго весеннего звездопада Майские Аквариды пришелся на 5 и 6 мая

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