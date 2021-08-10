Барнаул, 10 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4185 человек, причём 19 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 746 (-25 за минувшие сутки), из них 235 подключены к аппаратам ИВЛ (-8 за минувшие сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 577 человек, +43 за минувшие сутки) и ОРВИ (40 840 человек, + 179 за минувшие сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3471 ребёнка (+18 за минувшие сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (64 849 человек, +274 за минувшие сутки) новый вирус победили 50 235 человек (всего + 191 за минувшие сутки).

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