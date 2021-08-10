Вашингтон, 10 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Соединённые Штаты являются чрезвычайно сильным государством, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Университете Мэриленда.

Энтони Блинкен

«Мы напоминаем им (России и Китаю), что по-прежнему остаёмся чрезвычайно сильной страной», — сказал Блинкен.

По его словам, правительства России и Китая якобы «приводят доводы, что США находятся в упадке», однако это не так.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен призвал экспертное сообщество не молчать о проявлениях «технологического авторитаризма» в России и Китае.

Он сравнил использование современных технологий в США и других странах. Первые якобы используют технологии во благо людей, защищая американские интересы и демократические ценности. Россия и Китай, по его утверждению, используют технологии иным способом.

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