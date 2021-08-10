Уфа, 10 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Температура воздуха ночью в Башкирии может опуститься до +5°С. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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Сообщается, что 11 и 12 августа в республике существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в некоторых районах может опуститься до +5°С. При этом днем 11 августа столбик термометра в регионе может подняться до +29°С, а днем 12 августа — до +32°С.

Отмечается, что в южных районах республики ожидается чрезвычайная пожароопасность.