Москва, 10 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Погода в Москве 10 августа будет меняться, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Цитата из к/ф «Я шагаю по Москве». реж Георгий Данелия. 1963. СССР Летний дождь

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Он рассказал, что погоду в столице определит тёплый сектор циклона, а вечером — холодный атмосферный фронт.

«Воздух в Москве успеет прогреться до 27 — 30 градусов, в Подмосковье — 26 — 31 тепла, что на восемь градусов выше, чем должно быть по климатической норме августа», — сказал Тишковец.

По его словам, днём ожидается переменная облачность, а вечером прошумят ливневые дожди и грозы.