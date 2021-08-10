В Португалии от COVID-19 за неделю умерла семья противников вакцинации
Лиссабон, 10 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Португалии от COVID-19 за одну неделю умерла семья противников вакцинации, состоящая из трех человек. Об этом 10 августа сообщает издание The Guardian со ссылкой на родственника скончавшихся Фрэнсиса Гонсалвеша.
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Как рассказал Гонсалвеш, его отец, мать и брат заразились SARS-CoV-2 и умерли от нового заболевания на протяжении одной недели.
При этом он уточнил, что все они не стали делать прививку от COVID-19, так как боялись вакцинации из-за распространяемой ее противниками информации.
Также мужчина отметил, что у его отца и матери были серьезные проблемы со здоровьем, однако его брат был «самым здоровым человеком», и потому, как считает Гонсалвеш, вакцинация могла спасти ему жизнь.
Кроме того, он добавил, что рассказывает эту историю для того, чтобы ситуация с его семьей подвигла других скептически относящихся к вакцинации от COVID-19 людей сделать себе прививку от нового заболевания.
Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 203 389 418.