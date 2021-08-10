Пострадавшие от паводка жители Приамурья начали получать выплаты на жильё
Благовещенск, 10 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Первые 17 жителей Амурской области, дома которых повредило наводнение, получили деньги на восстановление жилья. Всего средства перечислят 209 амурчанам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-центре правительства региона.
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Документы на материальную помощь от пострадавших из-за паводка принимают с июля. Деньги выделяются на капитальный ремонт подтопленных домов или приобретение нового жилья в случае, если прежнее восстановлению не подлежит.
Как сообщало ИА REGNUM, Амурскую область продолжает топить. В начале августа из берегов вышли реки Амур, Селемджа и Томь, свои дома вынужденно покинули порядка 500 человек.