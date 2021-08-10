Вашингтон, 10 августа 2021, 08:58 — REGNUM Американским политикам и экспертам не стоит преувеличивать ту угрозу, которую представляют собой поставки российского газа в ЕС, пишет профессор Индианского университета в Блумингтоне Майкл де Грот в статье, вышедшей 9 августа в The National Interest.
Так, из-за проекта Украина лишится миллиардных доходов на транзит российского газа, из-за него же стали очевидны трещины в трансатлантическом сообществе и ЕС. Де Грот подчеркивает, что трубопровод заслуживает всего того пристального внимания, которое ему уделяют, однако западным политикам и аналитика не стоит преувеличивать ту угрозу, которую он представляет для энергетической безопасности ЕС.
Дело в том, что благодаря все большим применению и доступности сжиженного газа (СПГ) правила «игры» изменились: его можно доставлять танкерами, а не по трубам, ввиду чего страны Европы смогут стать более защищенными от срыва российских поставок, как намеренных, так и случайных. Так, страны Западной Европы построили ряд терминалов СПГ, и в последние годы их примеру последовали страны Восточной Европы. СПГ можно вводить в трубопроводную систему на любом из этих терминалов, а затем транспортировать в его пункт назначения. СПГ дороже природного газа, поставляемого по трубопроводам, но он обеспечивает страховку от дефицита российского импорта.
Кроме того, на фоне пандемии коронавируса в мире наблюдается избыток энергоносителей, а бум нетрадиционных их источников привел на рынок новых поставщиков, что повысило конкуренцию. Инфраструктура транспортировки природного газа в ЕС сегодня гораздо более развита для ответа на перебои в поставках.