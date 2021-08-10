Сеул, 10 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Представители ряда южнокорейских общественных организаций выступили против условно-досрочного освобождения де-факто главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, осуждённого по делу о коррупции. Об этом сообщает KBS.

Wikimedia Вице-президент корпорации Samsung Ли Чжэ Ён

Согласно опубликованным данным, 10 августа в министерство юстиции Южной Кореи была направлена коллективная петиция с требованием пересмотреть решение комиссии по условно-досрочному освобождению в отношении Ли Чжэ Ёна.

Известно, что данную петицию подписали 1700 граждан страны. В документе указывается на смягчение критериев, согласно которым условно-досрочное освобождение предоставляется при условии отбытия 60% срока заключения.

Между тем, только 0,98% из 24 тыс. заключённых, которые за последние три года были освобождены условно-досрочно, отбыли менее 70% срока наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, де-факто главу Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, приговорённого к двум с половиной годам тюрьмы за причастность к делу о коррупции с участием бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хеи её подруги Чхве Сун Силь, освободят досрочно.