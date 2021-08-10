Владикавказ, 10 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Северной Осетии закрыто движение по Транскавказской магистрали. На автодорогу накануне, 9 августа, сошел сель, перекрыв движение, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Когда будет разрешен проезд, пока не уточняется.

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«В связи со сходом селя и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а так же в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ УПРДОР «Кавказ» запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Движение автотранспорта запрещено в обоих направлениях с 19:20 9 августа до особого распоряжения. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок в данном направлении.

Напомним, Транскавказская магистраль связывает Россию с Южной Осетией. Остановки движения транспорта случаются на автодороге довольно часто из-за непогоды и сходов селевых масс.