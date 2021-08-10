Сухум, 10 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. 120 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 9 августа в ходе 522 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 287 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 55 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 23 094 носителя SARS-CoV-2. Из них 18 265 признаны выздоровевшими. Всего в стране скончались 330 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 8 августа в Абхазии не проводили тестирований на коронавирус. Днём ранее в республике за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса в результате 407 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии в течение прошлой недели стало постепенно снижаться количество выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом. Также сокращается число госпитализированных пациентов с COVID-19.