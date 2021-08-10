Курган, 10 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Курганской области при покупке квартир в многоэтажных жилых домах не будут предоставляться бюджетные субсидии по возмещению затрат на оплату первоначального ипотечного взноса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Pixabay.com Ипотека

Данные субсидии будут предоставляться из областного бюджета лишь при покупке квартир в жилых домах до четырёх этажей, включая мансарды, а также при строительстве индивидуальных жилых домов. Соответствующее постановление правительства Курганской области вступит в силу с 16 августа 2021 года.

Изменения в программу льготного ипотечного кредитования внесены в связи с тем, что в Курганской области 70% строящегося жилья — это частные дома. Помимо этого, в регионе готовятся масштабные проекты малоэтажной застройки.