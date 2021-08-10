Уфа, 10 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что рано утром в Салаватском районе на 18 км автотрассы Кропачево — Месягутово — Ачит произошло столкновение автомобилей «BMW» и ВАЗ-2111.

Отмечается, что в результате ДТП получил не совместимые с жизнью травмы 49-летний водитель ВАЗ-2111. Кроме того, была доставлена в медучреждение пассажирка «BMW» (23-летняя жительница Уфы). Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло ДТП с участием двух грузовиков.