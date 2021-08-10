Пенза, 10 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Пензе от действий лжесотрудника банка пострадала 27-летняя местная жительница, сообщает 10 августа пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Женщина пояснила сотрудникам правоохранительных органов, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. С его слов, на банковском счете женщины происходили подозрительные операции. С целью предотвращения незаконных действий злоумышленник предложил оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. Женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Затем она, воспользовавшись банкоматом, перевела более 675 тыс. рублей на телефонные номера, указанные мнимым сотрудником банка. Позже женщина осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Выяснилось, что о подобных случаях мошенничества пострадавшая знала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте жительница Пензы по заверению лжесотрудника банка перечислила на безопасный счет имеющиеся более 500 тыс. рублей, а затем подала заявку на кредит в размере свыше 700 тыс. рублей и также перевела злоумышленникам.

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