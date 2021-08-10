Чебоксары, 10 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Чувашии выделили более 2 млрд рублей на модернизацию и капитальный ремонт образовательных учреждений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила вице-премьер — министр образования Алла Салаева.

Cap.ru Ремонт в одном из образовательных учреждений Чувашии

В рамках подготовки к новому учебному году модернизация проводится в 54 школах и 36 детских садах. На эти цели из бюджета Чувашии выделено 2 074,4 млн рублей, в том числе 1 486,5 млн рублей направлено на капитальный ремонт 54 школ, имеющих износ 50%, остальные 587,9 млн рублей — на капитальный ремонт 36 детских садов.

«Были выявлены во время работ дополнительные объёмы, на 10% мы увеличили финансирование и направили 54 млн рублей дополнительно. И так же [выявлены] непредвиденные виды дополнительных работ, по которым была представлена проектно-сметная документация, профинансировали дополнительно на 36 млн рублей», — сообщила вице-премьер — министр образования Алла Салаева.

В министерстве также отмечают, что в 80 организациях модернизация проводится в соответствии с графиком, в десяти — с отставанием от графика. По словам Салаевой, «на время ремонта дети смогут получать знания в близлежащих школах», для чего будет организовано соответствующее транспортное обеспечение. В том числе предусматривается возможность временного размещения ребят.

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«Мы не просто готовимся к новому учебному году, мы начали тотальный процесс реконструкции учреждений образования — школ и детских садов. Далее у нас большие планы и по детским оздоровительным лагерям, по другим объектам образования», — заявил на планёрке глава Чувашии Олег Николаев.