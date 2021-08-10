Пекин, 10 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Компания Great Wall представила серийный кроссовер Wey Latte, прототип которого был представлен весной текущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Great Wall Wey Latte

Серийная модель почти полностью повторяет прототип. Габариты кроссовера составляют 4 668×1 890×1 730 мм. При этом размер колёсной базы равен 2 745 мм.

Wey Latte построен на «тележке» L.E.M.O.N. с задней независимой подвеской. Модель оснащается 19 — или 20-дюймовыми дисками.

Внутри Wey Latte установлена виртуальная приборная панель, сенсорный экран мультимедийной системы, сенсорный блок управления климатической установкой, а также дисплей в зеркале заднего вида.

Новинка имеет гибридную установку, состоящую из турбированного мотора на 1,5 л производительностью 156 л. с. и электрического агрегата. Суммарная мощность системы составляет 238 л. с.

На авторынке Китая серийная версия Wey Latte появится осенью 2021 года.

Ранее стало известно, что новый электромобиль Tesla могут оснастить аккумуляторной батареей китайского производителя BYD.

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