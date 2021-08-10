Страсбург, Франция, 10 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Шпионаж на территории Европейского союза со стороны иностранных государств вызывает беспокойство у членов Европарламента. Этот вопрос был поднят евродепутатом от Бельгии Филипом Де Маном (группа «Идентичность и демократия») в соответствующем обращении к Еврокомиссии.

Maxpixel.freegreatpicture.com Сплошной шпионаж

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В документе, на который ссылается RT, Де Ман напомнил, что в июне Европарламент обратился к Соединённым Штатам за разъяснениями в связи со «шпионской деятельностью» Вашингтона в Европе, помощь в которой США оказывала Дания, страна — член Европейского союза.

Европарламентарий также указал НАТО, что «США без колебаний шпионят за своими союзниками», и это уже давно известно. Причём такую политику Вашингтон проводит ради получения коммерческой выгоды, например в ситуации с продажами оборонного оборудования.

Де Мана интересовало, был ли проведён Еврокомиссией «детальный обзор» того, какие страны «активно участвуют в шпионаже на территории ЕС» и какие секторы в этом отношении являются наиболее уязвимыми.

«Меры по контршпионажу находятся в компетенции государств-членов. В какой степени Еврокомиссия координирует разведывательную деятельность между государствами-членами?» — также задал вопрос Де Ман.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2013 году немецкие СМИ опубликовали скандальные документы, разоблачающие деятельность специального подразделения Агентства национальной безопасности США. Оказалось, что как минимум с 2002 по 2013 год американцы прослушивали каналы связи немецкого правительства, в том числе телефон федерального канцлера.

В мае 2021 года газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что следить за некоторыми политиками европейских стран Агентству нацбезопасности США в 2012—2014 годах помогали спецслужбы Дании. В частности, Дания помогала следить за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, действующим на тот момент главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером (сейчас — президент ФРГ) и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.