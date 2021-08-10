Улан-Удэ, 10 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 54 169. Об этом утром 10 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 26 519 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли три пациента с COVID-19 (всего умерли 1729 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 667 (-71) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 2422 (+14) человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 111 (+50) человек.

В реанимации остаются 95 пациентов в тяжёлом состоянии (47 — старше 65 лет). В том числе 50 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (28 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 73,5% — из 907 перепрофилированных коек заняты 667.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки умерли пять пациентов с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии — 1719 человек.