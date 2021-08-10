Джейн Спай, 10 августа 2021, 10:11 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон за два с половиной года заработал около $10 млн (£7,2) перед тем, как компания, в которой он работал, Greensill Capital, обанкротилась, сообщает BBC. По документам, полученным программой BBC «Панорама», Кэмерон получил $4,5 млн в 2019 году после обналичивания акций, также он получал ежегодно зарплату в $1 млн. К тому же в 2019 году он получил премию размером $700 тысяч.
Компания Greensill Capital занималась выдачей займов юридическим лицам. До банкротства Дэвид Кэмерон убеждал министров вкладывать деньги налогоплательщиков для погашения долгов Greensill.
Теневой министр юстиции Дэвид Лэмми прокомментировал новость в своем Twitter-аккаунте: «Переписки с министрами по WhatsApp и лоббизм в правительстве приводят к быстрому обогащению. Об этом всём и есть консерваторы».
Некоторые пользователи согласились с мнением Лэмми, сказав, что чего-то похожего и стоило ожидать от консерваторов.
«Тори, который сказал «мы все заодно», урезал пособия и положил в карман 6,5 миллиона, пока его работодатель разорялся, звучит примерно правильно», — прокомментировал @ItCorbyn.
«Ох, какой сюрприз. «Просто зовите меня Дэйв» вновь засунул свою морду в кормушку. Использование своей позиции бывшего премьер-министра для игры на рынке, использование влияния в Вестминстере, заработок в £7,2 млн, чтобы сбежать прямо перед банкротством Greensill Capital, оставляя инвесторам встречу с огромными потерями», — написал @si_dodd.
Некоторые пользователи отметили, что бывший премьер-министр обманывал всех и когда был министром, но они не думали, что ложь продолжалась и по окончании его срока полномочий. Их новость удивила.
«Хорошо видеть, что обман и панибратство не прекратились, когда он покинул пост. Правда шокирует. Банкротство оставило людей с миллиардами долгов», — прокомментировал @riddler_smitb.
Часть пользователей считает, что до тех пор, пока действия Кэмерона законны, его нужно оставить в покое.
«Если он нарушил закон, преследуйте его. Если он уговаривал других нарушать закон, преследуйте их и его. Но если то, что он делал, было законно, даже если неэтично, что с того?» — написал @dartymoor.
«Он нарушил какой-нибудь закон? Если нет, идите дальше и сфокусируйтесь на большей проблеме», — посоветовал @cbunting24.
В комментариях вспомнили, что некогда Дэвид Кэмерон сказал, что лоббизм приведет к скандалу, а сейчас он в нем главное действующее лицо.
«Это тот Дэвид Кэмерон, который сказал, что лоббизм — это следующий большой скандал?» — спросил @polytixs.
Ряд пользователей отметил, что им стало интересно, сколько зарабатывают обычные чиновники на местах, если за два с половиной года бывший премьер умудрился заработать 10 миллионов.
«И? Мне больше интересно, сколько старшие государственные служащие, руководители советов, действующие политики, управляющие ВВС и ведущие приносят домой каждый месяц. Мне больше тревожно за их уровень оплаты. Мне не важна зарплата бывшего премьер-министра», — написал @MDC12345678.
«Все эти детали ежегодно публикуются. Эти зарплаты за выполненную работу. Кэмерону платили за влияние на бывших друзей с политической силой. Уверены, что в этом интерес и озабоченность? Обществу досталась участь покрытия некоторых долгов Greensill», — ответил @RuarBro.
Комментаторы написали, что такие деньги можно было заработать только незаконной деятельностью. Некоторые из них назвали его мошенником.
«Как можно заработать £7,2 млн в компании, когда вы знаете, что она идет ко дну? Действительно пахнет мошенничеством грандиозного масштаба. Потом спросите себя, сколько его человек так деньги зарабатывают», — отметил @afrancis_oafc.
«750 тысяч за советника с частичной занятостью. Я уверен, он ничего не делал, ему платили только за доступ к людям у власти. Так много коррупции, мы возвращаемся к правилам землевладельцев и краже денег налогоплательщиков. Это должно быть остановлено», — написал @ScrumptiousBlue.
В комментариях удивлены расследованием ВВС, но очень ему рады. Некоторые пользователи думали, что журнализм в Великобритании умер. Вместо с тем пользователи посоветовали заняться расследованием поступков действующего премьер-министра Бориса Джонсона.
«Рад видеть, что некоторые части ВВС все еще способны к журналистским расследованиям. Как насчет расследования лжи и коррупции настоящего правительства», — призвал @DayEskimo.
Пользователи написали, что сегодня политики уже не пытаются скрыть свои противозаконные действия.
«Серьезно, он даже не пытается скрыть свою коррупцию», — прокомментировал @LaunchFast.
Некоторые комментаторы не понимают, в чем суть подобных расследований, если сегодня политикам не предъявляют обвинений.
«И что? Никто из коррумпированных политиков никогда не будет привлечен к ответственности, а уж тем более посажен в тюрьму. Будет независимое расследование, за которым последует период охлаждения на несколько месяцев, после которого будут даны мягкие рекомендации, которых никто не заметит, и все», — описал дальнейшую ситуацию @MooBozo.
Среди комментаторов есть те, кто считает нечестным платить лжецам, которые занимаются болтологией, огромные суммы денег, когда одними из самых важных работников в стране являются работники на самых низкооплачиваемых должностях.
«Настоящие ключевые работники в этой стране — мусорщики, дворники, продавцы в супермаркетах, они стараются изо всех сил с минимальной зарплатой, пока люди зарабатывают миллионы в финансовых компаниях. Каким образом это когда-либо может быть оправдано?» — выразил свой протест @blunted_james.