Новосибирск, 10 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин объявил предостережения главе новосибирского минтранса Анатолию Костылевскому и руководителю регионального министерства труда и соцразвития Ярославу Фролову. Основание — ненадлежащее осуществление полномочий по контролю за подведомственными предприятиями и учреждениями, невыполнение в полном объёме запланированных мероприятий, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Цитата из кф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР Чиновники

Уточняется, что Фролову объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, Костылевскому — из-за реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Относительно руководителя минтруда говорится, что муниципалитетами региона не в полном объёме освоены субвенции на приобретение жилья для детей-сирот: «обеспечено жильём лишь 86 граждан этой категории, в том числе 41 — по решению судов». Касательно главы минтранса отмечается, что «не организован должный контроль за деятельностью территориального управления автодорог Новосибирской области, которым реализация запланированных мероприятий осуществляется с отставанием от графиков работ».