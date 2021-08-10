Киев, 10 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины предостерегло Белоруссию от поддержки российской политики. Об этом говорится в обнародованном 9 августа заявлении украинского МИД в связи с годовщиной выборов белорусского президента.

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В сообщении уточняется, что результаты выборов президента Белоруссии, с момента прохождения которых прошел один год, якобы «не были признаны международным сообществом, в частности Украиной».

«МИД Украины в очередной раз призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека. В то же время Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси», — говорится в заявлении.

Также, как утверждает украинское внешнеполитическое ведомство, Россия якобы поглощает Белоруссию и грубым образом «нарушает международное право», продолжая «агрессивную политику против Украины и других государств».

«А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, которая повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бежавшие от гражданской войны на Украине до конца 2021 года получат белорусское гражданство.