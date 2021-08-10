Уфа, 10 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с двумя грузовиками в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США Грузовик

Сообщается, что ночью 10 августа в Дюртюлинском районе на 1242 км автотрассы Москва — Уфа произошло столкновение встречных грузовых автомобилей «Daf», за рулем которого находился 38-летний житель Тверской области и «Man», под управлением 61-летнего жителя Татарии.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель «Daf» получил не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии после ДТП скончался водитель трактора.