Кишинёв, 10 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Власти Молдавии 9 августа получили от Латвии в рамках гуманитарной помощи 30 тыс. доз вакцины от COVID-19, разработанной AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.

(сс) Julieth Méndez. Presidencia de la República de Costa Rica Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

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"Спасибо за вашу столь необходимую поддержку в кампании иммунизации. Эта партия пополнит запас вакцин против COVID-19», — процитировали в пресс-службе госсекретаря минздрава республики Дениса Чернелеа.

Ранее Молдавия получила 513 600 доз вакцины AstraZeneca от Румынии. Из этой партии израсходовано 94%.

Стоит отметить, что в июле в Национальной службе здравоохранения Латвии сообщили о скором завершении срока годности у 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca.