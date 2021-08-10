В Молдавию доставили новую партию вакцины от COVID-19
Кишинёв, 10 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Власти Молдавии 9 августа получили от Латвии в рамках гуманитарной помощи 30 тыс. доз вакцины от COVID-19, разработанной AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.
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"Спасибо за вашу столь необходимую поддержку в кампании иммунизации. Эта партия пополнит запас вакцин против COVID-19», — процитировали в пресс-службе госсекретаря минздрава республики Дениса Чернелеа.
Ранее Молдавия получила 513 600 доз вакцины AstraZeneca от Румынии. Из этой партии израсходовано 94%.
Стоит отметить, что в июле в Национальной службе здравоохранения Латвии сообщили о скором завершении срока годности у 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca.