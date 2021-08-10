Владикавказ, 10 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Подача кислорода в больнице Владикавказа, где произошла авария, должна быть восстановлена 10 или 11 августа, сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

По его словам, сейчас на месте ЧП работают специалисты.

«Подачу кислорода восстановят сегодня-завтра (10−11 августа), там специалисты работают», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 августа, в одной из больниц Владикавказа отключилась система подачи кислорода. В результате поломки прекратилось снабжение кислородом пациентов, находящихся в отделении реанимации. Из-за аварии скончались девять человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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