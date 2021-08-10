Амурская область, 10 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Селемджинском районе Амурской области из-за прибывающей воды свои дома покинули 82 жителя. Эвакуация идёт из сёл Норск, Февральское и Бысса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.

38.mchs.gov.ru Пострадавшие от наводнения

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В населённых пунктах муниципалитета подтоплены три дома и 109 приусадебных участков. Временно закрыта паромная переправа в районе села Коболдо, затоплены четыре отрезка двух автодорог. Покинувшие свои дома люди уехали к родственникам и знакомым. В подготовленном пункте временного размещения никого нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области сохраняется сложная паводковая обстановка. Подтоплены 152 жилых дома и 1393 приусадебных участка, на дорогах региона — 40 разливов воды.