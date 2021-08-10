Москва, 10 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Среди наиболее популярных направлений у жителей России для отмечания праздников или каких-либо знаменательных событий в личной жизни на первом месте оказались Италия (10%) и Санкт-Петербург (19%), приводит данные исследования RT со ссылкой на исследование OneTwoTrip

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

На втором месте среди зарубежных стран для событийного туризма самым популярным оказался Таиланд (9%), на третьем месте — Франция (7,5%), а также Испания (7%) и Турция 5,9%).

Среди городов России праздники в Сочи запомнились 11% туристов. Также отмечали различные события на Эльбрусе и Байкале по 9%, в Калининграде — 7%, в Дагестане, на Алтае и на Камчатке — 5,7% опрошенных.

Всего отправляются в поездки, чтобы отметить важное событие, 58% опрошенных — день рождения в поездке хоть раз отмечали 59%, Новый год — 45%. На концерт любимого артиста в другие города или страны ездили 33% туристов, на спортивные соревнования — 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, событийный туризм набирает популярность в России и по всему миру.

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