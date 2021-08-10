Варшава, , 08:33 — REGNUM «Друга Польши», российского правозащитника Сергея Ковалева, который скончался 9 августа, никогда в Польше не забудут. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на странице в соцсети Twitter.

Анджей Дуда

«Ушел из жизни Сергей Ковалев — правозащитник, друг Польши, награжденный нашим экс-президентом Лехом Качиньским Большим крестом Ордена за заслуги перед Польшей. Недаром Сергея Ковалева прозвали «совестью России», — написал Анджей Дуда, а также выразил соболезнования всем его родным и близким.

О смерти правозащитника Сергея Ковалева стало известно утром 9 августа. Сергей Ковалев возглавлял правозащитный центр «Мемориал» (организация признана в РФ иностранным агентом).