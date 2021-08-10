Самара, 10 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В 2,5 раза чаще болеют ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Самарской области. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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Сообщается, что за минувшую неделю в области стало больше пациентов с COVID-19 во всех возрастных группах, кроме детей до года. При этом за неделю чаще заболевали представители сферы образования, услуг, частных охранных предприятий, а также офисные сотрудники.

Отмечается, что работники областного Роспотребнадзора отработали 708 очагов в различных коллективах. В то время как на прошлой неделе было отработано 720 очагов.

«ОРВИ и внебольничных пневмоний стало больше на 1,99% и 43,3% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то ОРВИ сейчас болеют в 2,5 раза чаще, а пневмониями — реже», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что в регионе фиксируется увеличение заболеваемости почти во всех возрастных группах, в том числе среди молодежи.