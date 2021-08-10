Сеул, 10 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1540 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 1476 случаев заражения локальные, ещё 64 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 213 987.

В настоящее время органы здравоохранения обеспокоены ростом заболеваемости в регионах страны за пределами столичного.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на девять человек — до 2134 человек. Коэффициент смертности составил 1%.

9 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1281 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 187 523.