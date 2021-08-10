Москва, 10 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Правительство России решило пока не вводить срочные меры для стабилизации биржевых цен на топливо, включая запрет на его экспорт из страны. Об этом 10 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Уточняется, что накануне вице-премьер Александр Новак провел совещание с нефтяными компаниями о положении дел на топливном рынке. При этом в конце июля Минэнерго РФ предложило правительству в срочном порядке до конца августа запретить экспорт бензина и оставить за собой право ввести топливные соглашения, как в 2018 году.

Также указывается, что по итогам совещания было принято решение отказаться от таких планов, и одним из главных аргументов в пользу этого, по словам одного из источников издания, стало снижение мировых цен на нефть, а кроме того, заверения нефтяников о росте предложения на бирже.

Кроме того, отмечается, что нефтекомпаниям на совещании снова было рекомендовано увеличить продажи бензина на бирже, что является регулярной просьбой независимых операторов.

Вместе с тем добавляется, что в случае сохранения высоких оптовых цен на топливо может возникнуть угроза подорожания его на АЗС, несмотря на то, что регуляторы следят, чтобы она не была выше уровня инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что обращение с просьбой ввести запрет на экспорт из России бензина было направлено в российское правительство.