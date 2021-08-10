Владикавказ, 10 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту гибели девяти пациентов Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. В ходе следствия предстоит установить виновных в оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили 10 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Канопус Киля В больнице

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в одной из больниц города Владикавказа произошло ЧП — отключилась система подачи кислорода. В результате поломки прекратилось снабжение кислородом пациентов, находящихся в отделении реанимации. Из-за аварии скончались девять человек. Подача кислорода остальным пациентам клиники была осуществлена из резервных кислородных баллонов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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