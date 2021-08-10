Тайшет, Иркутская область, 10 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Иркутской области за истязание детей задержаны сотрудники школы-интерната: заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра. Подробности уголовного дела, возбуждённого сразу по трём статьям Уголовного кодекса — п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего»), 10 августа сообщает территориальное СУ СК РФ.

Дети

О применении физической силы 5 августа в полиции рассказали несколько воспитанников ГОКУ «Школа-интернат р.п. Квиток». С их слов, причиной такого отношения стал самовольный уход подростков из интерната. Вернувшись, они столкнулись с наказанием со стороны персонала.

На данный момент установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам. По инициативе органов следствия указанные сотрудники отстранены от должности. Расследование уголовного дела продолжается, пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2021 года правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту поступившего заявления о том, что в государственном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска» 12-летний воспитанник данного учреждения насиловал младших детей (3−5 лет от роду).

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