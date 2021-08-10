Лима, 10 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Прокуратура Перу объявила об открытии следствия в отношении нового председателя правительства страны Гидо Бельидо Угарте, подозреваемого в соучастии в отмывании денег для незаконного финансирования избирательной кампании партии «Свободное Перу». Об этом 9 августа со ссылкой на распоряжение прокуратуры сообщает газета El Comercio.

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Из опубликованного газетой документа следует, что новыми фигурантами дела о незаконном финансировании избирательной кампании партии «Свободное Перу», от которой баллотировался президент Педро Кастильо, наряду с Угарте числятся председатель партии Владимир Серрон, пресс-секретарь партии Вальдемар Серрон (брат председателя), а также всё партийное руководство и сама партия как юридическое лицо. Всего в списке 17 лиц.

El Comercio отмечает, что, по мнению прокурора Ричарда Рохаса, часть партийной структуры «Свободного Перу» использовалась для легализации активов, полученных преступным путём ‑ и глава правительства не только знал о предполагаемых преступлениях, но и «координировал их и участвовал в их совершении».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Перу Педро Кастильо назначил новым премьер-министром страны своего товарища по партии, депутата Конгресса, 41-летнего Гидо Бельидо Угарте.

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