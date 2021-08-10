Кишинёв, 10 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 9 августа выявили 177 случаев заражения коронавирусом в ходе 4400 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 260 807 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 253 005 человек, в том числе 97 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 258 пациентов с COVID-19, из которых 20 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6286 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 75 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 2751 теста. Выздоровевшими врачи признали 93 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии в последние дни начало снижаться количество пациентов с COVID-19, размещенных в госпиталях.