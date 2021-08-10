Москва, 10 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Мотор является самой дорогой деталью автомобиля при поломке. Об этом сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в интервью агентству «Прайм».

Виталий Архиреев ИА REGNUM Новый мотор

При этом Васильев отметил, что при поломке крупные узлы мотора сейчас нельзя отремонтировать и их меняют целиком. Таким образом, за подобный ремонт можно заплатить столько же, сколько стоит машина с пробегом.

При этом езда на автомобиле с неисправным мотором может привести к увеличению расходов на топливо и моторное масло. По словам эксперта, продлить срок службы двигателя может качественное топливо и технические жидкости.

Ещё одной дорогостоящей деталью в автомобиле является трансмиссия. Васильев советует вовремя производить обслуживание коробки передач и правильно её эксплуатировать.

Ранее эксперт рассказал, что машина может отклоняться в сторону во время движения по дороге из-за спущенного колеса и неровной дороги, а также из-за уклона дороги.

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